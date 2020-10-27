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Иммунолог объяснил необходимость введения всеобщего масочного режима в России

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Введение всеобщего масочного режима должно замедлить распространение короновирусной инфекции и помочь снизить нагрузку на медиков. Такое мнение высказал во вторник, 27 октября, терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов.

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«Масочный режим не остановит полностью эпидемию, но более эффективно затормозит распространение коронавируса. Ожидаем в течение двух недель, то есть одного инкубационного периода, снижение числа зараженных и, самое главное, снижение количества погибших и уменьшение нагрузки на систему здравоохранения», — сказал он в интервью НСН.

По его словам, для вируса нет границ и переболеют все, кто не болел, до достижения отметки 60–70% населения. Жемчугов добавил, что многие страны вводят комендантский час, поскольку те, кто ведет ночную жизнь, точно не носят маски и являются разносчиками коронавируса.

Ранее в этот же день Роспотребнадзор предписал россиянам носить маски в местах массового пребывания, в том числе в транспорте, на парковках и в лифтах, сообщается на сайте aif.ru. Также с 28 октября рекомендовано запретить проводить зрелищно-развлекательные мероприятия и оказывать услуги общественного питания с 23:00 до 6:00. Соответствующие решения будут принимать власти регионов.

Постановление ведомства также обязывает региональные власти усилить режим дезинфекции в общественном транспорте, такси, торговых объектах, общепите, театрах и других местах массового пребывания и проводить не менее 150 лабораторных тестов на 100 тыс. населения среднесуточно.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в России на утро вторника зарегистрировано 1 531 224 случая коронавируса, скончались 26 269 человек, выздоровел 1 146 096 пациентов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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