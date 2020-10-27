Роспотребнадзор предписал россиянам носить маски на парковка и в лифтах

Роспотребнадзор предписал россиянам носить маски в местах массового пребывания, в том числе в транспорте, на парковках и в лифтах. Соответствующее постановление главного санитарного врача и главы службы Анны Поповой было опубликовано во вторник, 27 октября, на официальном интернет-портале правовой информации.

«Лицам, находящимся на территории Российской Федерации, обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах», — следует из текста документа.

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