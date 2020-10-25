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Медик назвал основные ошибки при использовании масок

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Формальное отношение к ношению масок может стать причиной заражения COVID-19, заявил руководитель лор-клиники, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев.

Аналоги масок запретили носить в Волгоградской области

Он отметил, что в настоящий момент люди рассматривают маску не в качестве средства профилактики инфекции, а в качестве элемента, который защищает от штрафов. Медик полагает, что весной отношение к маскам было более ответственным.

«Люди маски носят не ради своего здоровья, защиты и профилактики коронавирусной инфекции, а относятся как к требованию для избежания какого-то наказания — как правило, штрафов или чтобы пустили в общественный транспорт и магазины», — цитирует Зайцева ТАСС.

Он подчеркнул, что от надеваемой на подбородок маски нет никакого смысла. Бесполезными являются также неприкрывающие нос маски или те, в которых люди ходят неделями.

Кроме того, заразиться можно и после того, как человек трогает лицо, нос или глаза после появления в общественном месте.

«Чем меньше мы уделяем внимания себе — не носим с собой гель на спиртовой основе для обработки рук или входим в здание и не пользуемся санитайзером, тем больше подвергаем себя опасности», — добавил Зайцев.

Основной ошибкой, как считает врач, является несоблюдение социальной дистанции.

Ранее, 23 октября, в Госдуме предложили бесплатно раздавать маски и перчатки. По мнению депутата Ярослава Нилова, такой ход позволит убедить россиян носить средства индивидуальной защиты.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой во многих регионах Российской Федерации действует масочный режим, который подразумевает обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах.

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