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Аналоги масок запретили носить в Волгоградской области

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В Волгоградской области с пятницы, 23 октября, запрещено использовать в общественных местах повязки или иные аналогичные средства индивидуальной защиты. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте региональной администрации.

Для защиты органов дыхания волгоградцы могут использовать только маски и респираторы, поясняет ИА «НовостиВолгограда».

Ранее на территории области ужесточили ограничительные меры, принятые из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. В частности, заполняемость кафе и ресторанов ограничили до 50%. Обслуживание посетителей разрешили только до 23:00.

Также на территории Волгограда и области действует запрет на проведение массовых мероприятий.

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