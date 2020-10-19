Обязательную самоизоляцию продлили волгоградским пенсионерам

В Волгоградской области людям старше 65 лет предписали оставаться дома еще две недели, до 1 ноября. Эпидемиологическая ситуация по-прежнему сложная.

Соответствующие изменения внесли в постановление губернатора Андрея Бочарова. В нем говорится, что выходить из дома можно лишь в случае обращений за медицинской помощью, если возникла угроза жизни, для посещения ближайшего магазина, на прогулку с животными и вынос мусора, пишет ИА «НовостиВолгограда.Ру».

По данным оперативного штаба на 18 октября, в Волгоградской области зарегистрировано 17 811 случаев COVID-19. Ежедневный прирост составляет более 170 случаев.

Ранее академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ Михаил Пальцев сделал прогноз, что заболеваемость COVID-19 пойдет на спад после установления зимних морозов.