Попова заявила о нарушении мер профилактики большинством заболевших COVID-19

Среди россиян, заболевших COVID-19, 85% человек не соблюдали требования безопасности. Об этом 27 октября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«При опросе, мы опрашиваем всех заболевших, 85% из них говорят о том, что они нарушали существующие, действующие сегодня правила. Они не носили маски, они не мыли руки», — сказала Попова в эфире канала «Россия-24».

Она добавила, что самый высокий показатель заболеваемости COVID-19 наблюдается среди людей старше 60 лет, пишет «Газета.ру».

Несколько дней назад бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко отметил, что заболеваемость COVID-19 в России может пойти на спад уже к концу текущего — началу следующего года или раньше, если жители будут соблюдать противоэпидемические меры.

Неделю назад министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал жителей страны минимизировать социальную активность и соблюдать меры профилактики коронавируса до массовой вакцинации от COVID-19.

В конце сентября президент Российской академии наук Александр Сергеев призвал ужесточить ответственность за нарушение ограничительных мер, чтобы избежать всплеска заболеваемости COVID-19.

Кроме того, в том же месяце Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по предотвращению заражения коронавирусной инфекцией и ОРВИ, представив пять правил для сохранения здоровья в период пандемии.

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