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Мурашко призвал снизить социальную активность до массовой вакцинации

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 20 октября на Московском международном форуме инновационного развития – 2020 призвал жителей страны минимизировать социальную активность и соблюдать меры профилактики коронавируса.

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«Нам нужно сейчас выиграть определенное время <...>. На мой взгляд, сегодня большая надежда в <...> медицинской маске и определенных правилах поведения наших граждан <...>. Так просто профилактировать (новую инфекцию), так просто вы можете избежать определенных проблем со здоровьем, дистанцировавшись, ограничив сейчас, в этот период визиты», — приводит ТАСС слова Мурашко.

Он отметил, что властям нужно выиграть время, чтобы вакцина от коронавируса стала массово доступной.

Ранее в этот же день стало известно, что российские власти исключают возможность повторного введения карантина в стране, пишет «Газета.ру».

Кроме того, 20 октября генеральный директор «Р-Фарм» Василий Игнатьев сообщил, что массовую вакцинацию российским препаратом от коронавруса «Спутник V» планируется начать в конце ноября.

Накануне в «Роспотребнадзоре» рассказали «Известиям», что вакцинация от коронавируса SARS-CoV-2 будет для россиян добровольной.

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