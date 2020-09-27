Глава РАН призвал усилить ответственность за несоблюдение ограничений по COVID-19

Для того, чтобы избежать всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией в России осенью и зимой, необходимо ужесточить ответственность за нарушение ограничительных мер. Об этом в воскресенье, 27 сентября, заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

«Если мы говорим о введении карантинных мер, то прежде всего должны быть ужесточены меры в отношении нарушения масочного и перчаточного режима. Если посмотреть на улицу или на места скопления народа, то видно, что масочный режим не очень соблюдается. Меня удивило, что некоторые театры работают без всякой дистанционной рассадки зрителей. Наверное, первое, что надо делать, — повысить ответственность за нарушение масочного режима», — цитирует его ТАСС.

Сергеев отметил, что говорить о наступлении второй волны в России пока преждевременно.

«Предстоящие 2–3 дня покажут, насколько это взрывной рост или локальное увеличение. Я думаю, что наблюдаемая сегодня динамика, конечно, довольно быстро развивающаяся. Но пока слишком рано говорить, что пришла вторая волна или произошел взрывной рост», — указал глава РАН.

По его оценкам, в сравнении с апрелем в России изменились условия распространения инфекции, поэтому катастрофическое нарастание эпидемии Сергеев счел маловероятным.

Как накануне рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, рост заболеваемости COVID-19 связан прежде всего с несоблюдением мер профилактики.

Ранее на этой неделе в качестве правила, снижающего риск заражения инфекцией, Роспотребнадзор назвал частое мытье рук с мылом и дезинфекцию поверхностей. Также в ведомстве напомнили о необходимости соблюдения дистанции не менее 1,5 м друг от друга и порекомендовали избегать мест массового скопления людей.

По состоянию на 27 сентября, в России выявлено 1 151 438 случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах. За весь период зафиксировано 20 324 летальных исхода, выздоровели 943 218 человек.

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