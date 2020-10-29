Инфекционист назвал общие черты коронавируса и «испанки»

Главный инфекционист Минздрава России, профессор Владимир Чуланов считает, что коронавирусная инфекция и испанский грипп схожи в своем распространении по миру.

«Это тоже респираторная инфекция, которая передается воздушно-капельным путем. Поэтому, безусловно, есть общие черты в распространении», — рассказал он «РИА Новости» 29 октября.

При этом Чуланов отметил, что эпидемический потенциал у COVID-19 выше, чем у обычного гриппа. Об этом, в частности, свидетельствует высокий индекс распространения, который без ограничительных мер равен 4–5, добавил эксперт. Именно поэтому, по его мнению, коронавирус так легко распространился и перешел в формат пандемии.

В октябре коллектив американских ученых под руководством Джереми Фауста из Гарвардской медицинской школы сравнил смертоносность от коронавируса и вируса H1N1, который вызвал пандемию испанского гриппа 1918–1920 годов. По их расчетам, «испанка» увеличила смертность в три раза, а COVID-19 — в четыре.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 28 октября, в мире выявлено более 43,7 млн случаев коронавирусной инфекции, из них рекордные 2,8 млн за последнюю неделю. Всего скончались свыше 1,16 млн человек, в том числе 40 тыс. за прошедшие семь дней.