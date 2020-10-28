За неделю в мире выявлены 2,8 млн случаев коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордное число инфицированных коронавирусом в мире, сообщается в эпидемиологическом бюллетене.

Так, с 19 по 25 октября коронавирусная инфекция была выявлена у 2,8 млн человек, что стало самым высоким показателем с начала пандемии. За этот период от заболевания скончались почти 40 тыс. пациентов.

По данным организации, самый быстрый рост заболеваемости зафиксирован в европейском регионе, где за неделю коронавирус выявили у более 1,3 млн человек. Это на 33% больше, чем за неделю до этого.

В Северной и Южной Америке за неделю зафиксировали 884 тыс. случаев заболевания, из которых 436 тыс. выявили в США.

В Юго-восточной Азии число инфицированных выросло на 445,8 тыс., большая часть новых случаев пришлась на Индию (370 тыс.).

23 октября генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ближайшие несколько месяцев будут чрезвычайно трудными в том, что касается распространения коронавируса.

По словам главы ВОЗ, ряд стран находятся на опасной траектории.