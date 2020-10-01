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COVID-19 оказался смертоноснее испанского гриппа

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Коллектив ученых из США под руководством Джереми Фауста из Гарвардской медицинской школы сравнил последствия для мира пандемий COVID-19 и испанского гриппа (вирус-возбудитель — H1N1).

По их расчетам, испанка увеличила смертность в три раза, а COVID-19 — в четыре. «При недостаточном лечении инфекция SARS-CoV-2 может иметь сравнимую или большую смертность, чем инфекция вируса гриппа H1N1 1918 года», — заявили авторы работы.

Российские эксперты в целом согласны с оценками коллег, но отмечают, что окончательные выводы можно будет сделать только после окончания нынешней пандемии.

«Вполне похоже, что COVID-19 нанес, по крайней мере Нью-Йорку, ущерб, сравнимый с потерями от испанского гриппа, — отметил ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ им. М.В. Ломоносова Роман Зиновкин. — Основная сложность при интерпретации данных заключается в том, что мы реально не знаем, сколько людей было заражено испанкой. Впрочем, и данные относительно COVID-19 пока нельзя считать стопроцентно точными, даже если ориентироваться по данным тестов на антитела».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

На полях заражений: COVID-19 оказался опаснее испанского гриппа

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