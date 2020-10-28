Вирусная посылка: в проблемные по COVID-19 регионы отправят деньги и медкомиссии

Во многих субъектах России сейчас наблюдаются серьезные проблемы в связи с ростом заболеваемости коронавирусом . Речь идет о нехватке мест для госпитализации инфицированных пациентов, недостаточном количестве персонала и лекарственных препаратов, есть сбои и в работе скорой помощи, заявили «Известиям» в Совфеде по итогам совещания президента Владимира Путина с членами правительств а. На нем глава государства поручил отправить в проблемные регионы комиссии, которые смогут на месте оценить обстановку. Кроме того, субъекты в скором времени получат дополнительную финансовую помощь для борьбы с COVID-19 в размере 10 млрд рублей . По словам российского лидера, деньги, в частности, пойдут на приобретение средств индивидуальной защиты, на улучшение материально-технической базы и тестирование.

Нужна помощь

Коронавирус вновь оказался в центре внимания во время очередного совещания президента с членами правительства. За прошедшие сутки в России было выявлено 16202 новых случаев COVID-19. Кроме того, побит антирекорд по количеству летальных исходов — 28 октября было зафиксировано 346 смертей . Россия находится на четвертой позиции в мире по числу инфицированных пациентов. Что касается смертельных исходов, то здесь страна занимает 13-е место. Вице-премьер Татьяна Голикова признала, что ситуация продолжает осложняться. Тем не менее, власти не называют происходящее второй волной.

— Мы не говорим о какой-то второй волне, но, как мы совсем недавно, еще утром обсуждали, до некоторых регионов еще первая волна только докатывается, по мнению специалистов, — заявил Владимир Путин .

В целом по России за последнюю неделю наблюдаются небольшие колебания возле 17 тыс. новых случаев, отметил в беседе с «Известиями» доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. При этом в Москве сейчас фиксируются достаточно низкие цифры , добавил он. За последние сутки в столице было зарегистрировано 3670 новых случаев коронавируса.

— Нужно немного подождать, прежде чем делать какие-то прогнозы. Похоже, что мы уже и вышли на плато, — считает Анатолий Альтштейн.

Вирусная посылка Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

В настоящий момент среднесуточный темп прироста заболеваемости по стране составляет 1%. В целом нестабильная ситуация складывается в 18 регионах, сообщила во время совещания Татьяна Голикова. Некоторые субъекты, в частности, испытывают сложности в связи с нехваткой запасов средств индивидуальной защиты и лекарств для лечения пациентов с COVID-19 . Иногда обеспеченность составляет две недели и менее, уточнила вице-премьер.

Руководители регионов до 30 октября должны предоставить Минздраву информацию о наличии лекарственных препаратов . Ведомство, в свою очередь, направит обновленную статистику в Минпромторг, который организует соответствующую работу с производителями, чтобы пополнить запасы в регионах. Владимир Путин поручил оперативно принять решение о выделении около 5 млрд рублей на обеспечение пациентов с COVID-19 бесплатными лекарствами.

Кроме того, серьезной проблемой остается загруженность больниц. На сегодня в стране развернуто свыше 223 тыс. коек для пациентов с COVID-19. По последним данным, свободными остается 19,1% фонда . Тем не менее, в 16 регионах ситуация критичная, так как занятость коек составляет более 90%. В пяти регионах и вовсе занято более 95%. Среди субъектов, которые сталкиваются с проблемами — Курганская, Курская и Омская области. «Известия» ранее писали, что в Нижегородской области занято 85% коек в больницах, в Воронежской области — почти 90%. Всего 15% мест осталось и в Санкт-Петербурге. Кое-где также происходят перебои в работе скорой помощи, уточнила Татьяна Голикова.

— Резервы, конечно, нужно увеличивать, чтобы был запас прочности. Проблемы во многих регионах связаны со скоростью реагирования на звонки и жалобы граждан . Скорость реагирования зависит от наличия персонала, машин, — заявил «Известиям» сенатор от с области Валерий Рязанский. — Мы должны помогать медикам своей дисциплиной. Если нам говорят использовать маски, перчатки, проходить системы профилактики, то нужно это делать.

Вирусная посылка Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Учитывая сложное положение в стране, Владимир Путин призвал отправить в регионы, откуда поступают жалобы, специальные комиссии . Они смогут оценить, что происходит в системе здравоохранения в отдельных субъектах. Федеральный контроль в данном случае очень важен, считает сенатор от Орловской области, кандидат медицинских наук Владимир Круглый.

— В большинстве регионов, даже тех, что не фигурируют в числе критических, наблюдаются очень серьезные проблемы. Это связано и с местами для госпитализации, и количеством персонала, лекарственными препаратами, работой скорой. Нужна помощь федерального центра там, где возможно. Система здравоохранения работает во всех регионах с огромной перегрузкой. Мы это видим и в Москве, — заявил «Известиям» парламентарий.

29 октября правительство примет решение о выделении субъектам еще 10 млрд рублей на борьбу с коронавирусом . Деньги должны пойти на транспортное обслуживание нуждающихся в этой поддержке, на приобретение средств индивидуальной защиты, на улучшение материально-технической базы и тестирование, подчеркнул Владимир Путин.

Новые перспективы

На совещании обсуждались и другие важные темы. Глава Минфина Антон Силуанов, в частности, доложил президенту о внедрении онлайн-технологий в финансовый сектор . В частности, речь идет о расширении возможности по удаленной идентификации граждан. Это позволит дистанционно открывать счета в банках, оформлять кредиты и приобретать жилье. Процесс получения ипотеки станет полностью цифровым. Таким образом, купить квартиру у застройщика, получить на эти цели ипотечный кредит и зарегистрировать все необходимые документы можно будет через интернет. Кроме того, упростится работа финансовых организаций, которые смогут получать все необходимые данные о клиентах из государственных информационных систем в онлайн-режиме, пояснил министр. Довести до конца поставленные задачи в кабмине планируют к середине 2021 года.

Вирусная посылка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Премьер-министр Михаил Мишустин доложил президенту о Едином плане достижения национальных целей развития. Документ определяет стратегические приоритеты страны на ближайшие 10 лет. Ежегодные расходы на реализацию плана составят более 12 трлн рублей, это свыше половины планируемого бюджета на следующий год, подчеркнул глава правительства. При этом Михаил Мишустин уверен, что в ближайшие 10 лет мир и Россия неизбежно столкнутся с рядом серьёзных вызовов. Это, в частности, касается вопросов экономического развития, демографии и технологий. Поэтому сейчас крайне важно активное внедрение «цифры» и поддержка науки, улучшение инфраструктуры для семей с детьми, развитие здравоохранения, поддержка интереса к здоровому образу жизни.

Также на совещании обсуждалось создание в стране 15 научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня по линии нацпроекта «Наука» . Главная задача этих учреждений – способствовать научно-технологическому прорыву России. В 2019-м уже было объявлено о создании центров в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях. До конца года будет принято решение о создании еще пяти НОЦ. При этом один из них будет посвящен сугубо изучению Арктики.