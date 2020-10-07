В России за сутки выявили 11 115 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 11 115 новых случаев COVID-19 в 85 регионах страны. Об этом в среду, 7 октября, сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Больше всего новых подтвержденных случаев заболевания специалисты выявили в Москве (3229) и Санкт-Петербурге (456).

Также за последние 24 часа зафиксировано 202 летальных исхода, полностью выздоровели 6699 человек.

Таким образом, всего на сегодняшний день в России выявлено 1 248 619 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период распространения инфекции скончались 21 865 человек, вылечились — 995 275.

5 октября мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии в столице двух резервных госпиталей для пациентов с коронавирусом. Они расположились в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» и ледовом дворце «Крылатское».

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко напомнил, что Россия может избежать второй волны коронавируса, если граждане будут соблюдать все противоэпидемические меры.

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