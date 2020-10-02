Пашинян заявил об уничтожении четырех беспилотников над Арменией

Все четыре беспилотных летательных аппарата, появившиеся в небе над Арменией, уничтожены, заявил 1 октября премьер-министр страны Никол Пашинян на своей странице в Facebook.

Ранее в четверг глава армянского правительства сообщил, что четыре «вражеских беспилотника» появились над Котайкской и Гегаркуникской областями страны. По его словам, ПВО Армении уничтожили три из них, велись работы по нейтрализации последнего.

«Уничтожен четвертый беспилотник», — написал Пашинян.

В процессе обнаружения и ликвидации азербайджанских беспилотных аппаратов представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян обратился к населению страны и призвал не паниковать из-за шума ракет противовоздушной обороны.

В этот же день в минобороны Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана нанесли удар по нескольким армянским населенным пунктам, в результате чего погиб один мирный житель, два человека ранены.

1 октября президенты РФ, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выпустили совместное заявление по Карабаху. В нем говорится, что они решительно осуждают эскалацию насилия в регионе, соболезнуют семьям погибших и призывают к немедленному прекращению боевых действий.

До этого, 29 сентября, верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала остановить конфликт в Нагорном Карабахе.

Очередное обострение ситуации в непризнанной республике Нагорный Карабах произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели военных и мирного населения.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.