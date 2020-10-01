Ереван назвал число погибших военных Азербайджана во время боев в НКР

Вице-премьер Армении Тигран Авинян назвал число погибших и раненых азербайджанских военных во время боев в Нагорном Карабахе. Об этом он в четверг, 1 октября, написал в Facebook.

Он опубликовал инфографику, согласно которой армия Азербайджана потеряла убитыми 1280 и ранеными 2,7 тыс. человек. Кроме того, Авинян сообщил о 90 беспилотниках, 12 вертолетах, 181 танке и БМП, а также трех огневых системах, потерянных Баку.

Ранее в четверг пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что артиллерия ВС Азербайджана обстреляла ведущую в Нагорный Карабах дорогу, расположенную на территории страны.

В этот же день официальный представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян сначала заявил, что подразделения ПВО армии обороны Карабаха сбили три вертолета ВВС Азербайджана. Один из них, по его словам, упал на территории Ирана. Затем он добавил, что было сбито еще два азербайджанских самолета. Он уточнил, что за сегодняшний день было уничтожено три самолета, два вертолета и шесть беспилотников.

В свою очередь, министерство обороны Азербайджана опровергло заявление армянской стороны о сбитом в Нагорном Карабахе и упавшем на территории Ирана вертолете ВВС республики.

Позднее минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики уточнило, что ПВО армии обороны Карабаха сбила самолеты Су-25 и вертолеты Ми-24.

Ранее, 30 сентября, президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе посещения раненых в результате боестолкновений в регионе заявил, что если Вооруженные силы Армении выйдут из Нагорного Карабаха, то бои прекратятся.

Также в четверг лидеры России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон согласовали заявление по ситуации в Нагорном Карабахе. Президенты осудили эскалацию насилия на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и добавили, что скорбят о погибших, и выразили соболезнования семьям убитых и раненым. Три лидера призвали к немедленному прекращению боевых действий между сторонами.

Очередное обострение ситуации в непризнанной республике Нагорный Карабах произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели военных и мирного населения.