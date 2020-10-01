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Армия обороны Карабаха уточнила данные о сбитых самолетах и вертолетах

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ПВО армии обороны Карабаха сбила в четверг, 1 октября, самолеты Су-25 и вертолеты Ми-24. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте минобороны непризнанной нагорно-карабахской республики.

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«По предварительным данным, сегодня подразделения ПВО Армии обороны сбили самолеты Су-25, вертолеты — Ми-24. Детали уточняются», — уточнили в ведомстве.

Эту информацию подтвердили и в едином информационном центре при правительстве Армении. Соответствующее сообщение появилось в Facebook центра.

Ранее в этот же день официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сначала заявил, что подразделения ПВО Армии обороны Карабаха сбили три вертолета ВВС Азербайджана. Один из них, по его словам, упал на территории Ирана. Затем он добавил, что было сбито еще два азербайджанских самолета. При этом он уточнил, что за сегодняшний день было уничтожено три самолета, два вертолета и шесть беспилотников.

В свою очередь, министерство обороны Азербайджана опровергло заявление армянской стороны о сбитом в Нагорном Карабахе и упавшем на территории Ирана вертолете ВВС республики, пишет «Газета.ру».

Также в четверг лидеры России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон согласовали заявление по ситуации в Нагорном Карабахе. Президенты осудили эскалацию насилия на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и добавили, что скорбят о погибших, и выразили соболезнования семьям убитых и раненым. Три лидера призвали к немедленному прекращению боевых действий между сторонами.

Очередное обострение ситуации в непризнанной Республике Нагорный Карабах произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели военных и мирного населения.

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