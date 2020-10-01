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В Армении заявили о еще двух сбитых самолетах ВВС Азербайджана

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Минобороны Армении в четверг, 1 октября, сообщило о том, что подразделения ПВО Армии обороны Карабаха сбили еще два самолета ВВС Азербайджана.

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«Поражено еще два самолета противника. За сегодняшний день это уже три сбитых самолета. Кроме того, за полдня было уничтожено также два вертолета и шесть беспилотников», — написал официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян в Facebook.

О том, что ранее в этот же день были сбиты самолет и два вертолета ВВС Азербайджана в карабахской зоне конфликта, сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

При этом также в четверг Ованнисян заявил, что в Карабахе сбили три вертолета ВВС Азербайджана. Один из них, по его словам, упал на территории Ирана. В свою очередь министерство обороны Азербайджана опровергло заявление армянской стороны о сбитом в Нагорном Карабахе и упавшем на территории Ирана вертолете ВВС республики, пишет «Газета.ру».

Очередное обострение ситуации в непризнанной Республике Нагорный Карабах произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели военных и мирного населения.

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