В Армении заявили о еще двух сбитых самолетах ВВС Азербайджана

Минобороны Армении в четверг, 1 октября, сообщило о том, что подразделения ПВО Армии обороны Карабаха сбили еще два самолета ВВС Азербайджана.

«Поражено еще два самолета противника. За сегодняшний день это уже три сбитых самолета. Кроме того, за полдня было уничтожено также два вертолета и шесть беспилотников», — написал официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян в Facebook.

О том, что ранее в этот же день были сбиты самолет и два вертолета ВВС Азербайджана в карабахской зоне конфликта, сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

При этом также в четверг Ованнисян заявил, что в Карабахе сбили три вертолета ВВС Азербайджана. Один из них, по его словам, упал на территории Ирана. В свою очередь министерство обороны Азербайджана опровергло заявление армянской стороны о сбитом в Нагорном Карабахе и упавшем на территории Ирана вертолете ВВС республики, пишет «Газета.ру».

Очередное обострение ситуации в непризнанной Республике Нагорный Карабах произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели военных и мирного населения.