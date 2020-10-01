В Ереване заявили об обстреле Азербайджаном дороги на территории Армении

Артиллерия ВС Азербайджана обстреляла ведущую в Нагорный Карабах дорогу, расположенную на территории Армении. Об этом в четверг, 1 октября, написала пресс-секретарь минобороны Шушан Степанян в своем Facebook.

«Артиллерия противника обстреляла дорогу Варденис–Сотк», — сообщила Степанян.

Ранее в этот же день официальный представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян сначала заявил, что подразделения ПВО армии обороны Карабаха сбили три вертолета ВВС Азербайджана. Один из них, по его словам, упал на территории Ирана. Затем он добавил, что было сбито еще два азербайджанских самолета. Он уточнил, что за сегодняшний день было уничтожено три самолета, два вертолета и шесть беспилотников.

В свою очередь, министерство обороны Азербайджана опровергло заявление армянской стороны о сбитом в Нагорном Карабахе и упавшем на территории Ирана вертолете ВВС республики, пишет «Газета.ру».

Позднее минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики уточнило, что ПВО армии обороны Карабаха сбила самолеты Су-25 и вертолеты Ми-24.

Также в четверг лидеры России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон согласовали заявление по ситуации в Нагорном Карабахе. Президенты осудили эскалацию насилия на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и добавили, что скорбят о погибших, и выразили соболезнования семьям убитых и раненым. Три лидера призвали к немедленному прекращению боевых действий между сторонами.

Очередное обострение ситуации в непризнанной республике Нагорный Карабах произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели военных и мирного населения.