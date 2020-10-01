В Госдуме ответили на предложение депутата рады переименовать Россию

Депутаты Госдумы усомнились в умственных способностях украинского нардепа от фракции «Слуга народа» Никиты Потураева, предложившего переименовать Россию в Московию.

По словам вице-спикера ГД Игоря Лебедева, слова парламентария можно воспринимать только как заявление «малограмотного, некомпетентного и непрофессионального человека».

30 сентября Потураев заявил, что каждая страна сама может решать, как называть соседей, поэтому Россию украинцы могут назвать Московией. В качестве примера он привел Германию, которую украинцы называет Німеччина, а французы — Алеманния.

«Лучше бы в школе учился. Германию в разных странах называют по-разному не от недостатка ума, как у этого депутата, а от того, что на разных иностранных языках «Германия» звучит по-разному», — заметил в эфире НСН Лебедев.

Он призвал Потураева не забывать, что РФ не имеет никакого отношения к Украине, и заниматься вопросами своей страны, а не соседней.

В свою очередь депутат Госдумы Руслан Бальбек отметил, что подобные предложения никак не изменят того факта, что Россия была, есть и будет.

«Менять устоявшиеся названия государств в угоду чьим-то политическим амбициям считаю аморальным. Как есть на картах всего мира, так и должно остаться», — добавил Бальбек.

Украинские политики не раз становились объектами насмешек и критики из-за своих «исторических справок». Так, в декабре первый президент Украины Леонид Кравчук заверил, что его страна появилась на 300 лет раньше России.

В марте прошлого года российский сенатор Алексей Пушков высмеял заявление украинского дипломата Александра Щербы, утверждающего, что Украина «стояла у истоков Европы».