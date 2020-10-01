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Украинский депутат предложил переименовать Россию

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Депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Никита Потураев предложил называть Россию Московией.

30 сентября в эфире «Украина 24» нардеп заверил, что это «исторически справедливо».

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По его мнению, каждая страна сама решает, как называть соседей. В качестве примера он привел Германию, которую украинцы называет Німеччина, а французы, по его словам, Алемания. При этом, заверил Потураев, «никто не обижается».

«Какое унижение, если они только при Петре I начали называться Российская империя, а до того назывались Московское царство, или Московия? Карты же не врут, документы не врут», — заявил он.

Депутат добавил, что «в украинских документах и в документах княжества Литовского» Россию называли именно так.

В ответ в Госдуме призвали нардепа заниматься проблемами своей страны.

Украинские политики и общественные деятели нередко озвучивают свое видение истории.

В мае прошлого года бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил, что у его страны «украли» название «Русь» и сделали из него «Россию». Позднее украинский президент Владимир Зеленский поздравил граждан с крещением «Украины-Руси».

В мае этого года бывший премьер Украины Николай Азаров и российский сенатор Алексей Пушков напомнили украинским националистам об исконных территориях их страны. Они отметили, что в нынешних границах Украина никогда не существовала.

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