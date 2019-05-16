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Экс-посол Украины в США заявил о «краже» Россией названия «Русь»

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Фото: commons.wikimedia.org
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Бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил, что у его страны якобы украли название «Русь», превратив его в Россию. Об этом он сказал в эфире канала ATR.

«У нас, у Киевской Руси, украли наше название «Русь» и превратили его в Россию. Это совсем разные вещи», — заявил дипломат.

По его словам, жители Украины «были русинами», а теперь из-за якобы кражи названия «никто не сможет заявить о том, что Киев является древней столицей России».

«Я в своем фантастическом романе, посвященном далекому будущему, пишу, что Украина восстановит свое название, будет Украина-Русь», — цитирует Щербака «РИА Новости».

Это не первые попытки Украины заявить о своем якобы украденном историческом прошлом. В июле 2018 года президент страны Петр Порошенко назвал крещение Руси европейским выбором князя Владимира, а 1 марта глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Россия и Белоруссия произошли от Украины, а Киев не раз спасал Европу от Османской империи.

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