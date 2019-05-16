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Украинский генерал предрек последствия военного столкновения с Россией

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Фото: РИА Новости/Александр Максименко
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В случае столкновения украинской и российской армий начнется кровавая бойня, заявил бывший замглавы Генштаба вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко.

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По его словам, ВСУ достаточно сильны, чтобы «освободить Донбасс», который якобы военным путем поддерживает РФ, в течение нескольких недель.

Однако он отметил, что военный перевес будет на стороне РФ, которая «стянула к границе ракетную бригаду».

«Будет кровавая бойня, результаты которой трудно до конца спрогнозировать. Однако мы понимаем, что военное превосходство у России больше», — цитирует его «Обозреватель».

По мнению генерала, «победить» на Донбассе Киев сможет задействовав как военные, так и политико-дипломатические методы.

«Сейчас нам нужно взять мирную паузу, чтобы провести действенные реформы, прежде всего экономические, чтобы мы были готовы к возможному решению этого вопроса военным способом. Нам нужно подготовиться, и в момент наибольшей слабости России, если будет необходимость, решительно восстанавливать свои границы и суверенитет», — отметил он.

Романенко не раз делал подобные громкие заявления. Так, в середине апреля он заявил, что для сдерживания Москвы Киеву нужны ракеты, которые «доставали бы до Урала».

Кроме того, он призывал захватить часть РФ во время ее распада и сообщал, что Москва готовится начать войну в этом году.

С 2014 года на юго-востоке Украины продолжается вооруженный гражданский конфликт. Киев инициировал военную операцию против Донбасса из-за нежелания жителей региона признавать итоги госпереворота и новые власти.

При этом в сложившейся ситуации украинские политики обвиняют РФ. В Москве неоднократно отмечали абсурдность таких заявлений и подчеркивали, что выступают за скорейшее прекращение внутриукраинского конфликта.

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