Украина повысила зарплаты военным в Донбассе

Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о повышении денежного довольствия военнослужащим на передовой в Донбассе с 1 мая. Об этом в среду, 8 мая, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Такое решение было принято по поручению действующего президента Украины Петра Порошенко, который решил повысить денежное довольствие почти на $200 (более 12 тыс. рублей) до $640 (41,7 тыс. рублей).

«Полторак подписал приказ об увеличении вознаграждений за участие в операции Объединенных сил на 5 тыс. гривен (около $200. — Ред.) военнослужащим, находящимся на линии боевого соприкосновения, и на 1 тыс. гривен ($38 или 2,5 тыс. рублей. — Ред.) — в других районах проведения операции Объединенных сил», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Отмечается, что в общем минимальное денежное обеспечение военнослужащего-контрактника, который привлечен к участию в операции Объединенных сил, будет составлять на первой линии около $1 тыс. (67,7 тыс. рублей), в других районах проведения операции — $637 (41,5 тыс рублей). При этом зарплата командира взвода будет составлять на первой линии от $1,1 тыс. (73 тыс. рублей).

6 мая Порошенко заявил, что за период вооруженного конфликта в Донбассе погибли 2973 украинских военных. Он призвал своего преемника на президентском посту — Владимира Зеленского — не повторять ошибок предшественников и надлежащим образом заботиться о Вооруженных силах Украины.

«Верю, что совместными усилиями с вами мы сможем вернуть мир на всю территорию украинского государства», — сказал он.

Киев в 2014 году начал так называемую антитеррористическую операцию (АТО) против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) из-за отказа жителей регионов признавать итоги госпереворота. 30 апреля 2018 года президент Петр Порошенко изменил формат на операцию Объединенных сил (ООС).