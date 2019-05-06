В Госдуме назвали нацизмом призыв депутата рады «обезлюдить Донбасс»
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал предложение украинского коллеги Семена Семенченко «обезлюдить Донбасс». По словам российского парламентария, такие призывы являются проявлением нацизма.
«Ничто не ново под луной, и «гениальные» идеи комбата Семенченко — это лишь интерпретация трудов человека, которого 80 лет назад называли «фюрер», — сказал Бальбек в понедельник, 6 мая.
Он отметил, что Адольф Гитлер «тоже не видел ничего геноцидного в уничтожении народов, публичных казнях и возвышении арийской расы».
«Политик Семенченко — это результат пятилетней майданизации Украины. И что же мы видим — откровенный нацизм, достижение своих целей любыми способами», — добавил депутат, которого цитирует «РИА Новости».
Столь резонансное заявление Семенченко сделал в интервью порталу Politeka. Он отметил, что в его словах нет никакого геноцида, и сравнил свое предложение с действиями России, которые она якобы осуществляет на территории самопровозглашенных республик. Также политик предложил показать покинувшим ДНР И ЛНР мирным жителям, как они «нужны Украине», а тех, кто получил российский паспорт, лишить гражданства.
С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и объявили о создании независимых Донецкой и Луганской народных республик.
По данным ООН, за это время погибли несколько тысяч мирных жителей.