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В Госдуме назвали нацизмом призыв депутата рады «обезлюдить Донбасс»

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал предложение украинского коллеги Семена Семенченко «обезлюдить Донбасс». По словам российского парламентария, такие призывы являются проявлением нацизма.

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«Ничто не ново под луной, и «гениальные» идеи комбата Семенченко — это лишь интерпретация трудов человека, которого 80 лет назад называли «фюрер», — сказал Бальбек в понедельник, 6 мая.

Он отметил, что Адольф Гитлер «тоже не видел ничего геноцидного в уничтожении народов, публичных казнях и возвышении арийской расы».

«Политик Семенченко — это результат пятилетней майданизации Украины. И что же мы видим — откровенный нацизм, достижение своих целей любыми способами», — добавил депутат, которого цитирует «РИА Новости».

Столь резонансное заявление Семенченко сделал в интервью порталу Politeka. Он отметил, что в его словах нет никакого геноцида, и сравнил свое предложение с действиями России, которые она якобы осуществляет на территории самопровозглашенных республик. Также политик предложил показать покинувшим ДНР И ЛНР мирным жителям, как они «нужны Украине», а тех, кто получил российский паспорт, лишить гражданства.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и объявили о создании независимых Донецкой и Луганской народных республик.

По данным ООН, за это время погибли несколько тысяч мирных жителей.

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