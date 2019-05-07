Песков прокомментировал слова Глазьева о возможном заселении Донбасса евреями

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет отношения к позиции, которую в своем блоге в газете «Завтра» высказал советник главы государства Сергей Глазьев.

По словам Пескова, это частное мнение. Ранее Глазьев в блоге написал, что ставка властей США на избранного президента Украины Владимира Зеленского может быть связана с креном администрации американского президента Дональда Трампа в сторону крайне правых сил в Израиле. Поэтому, по его мнению, Донбасс может быть заселен евреями «из страны обетованной», уставшими от постоянной войны на Ближнем Востоке.

Песков отметил, что российский лидер Владимир Путин не имеет отношения к этой позиции, так как это личное, «может быть некорректное» высказывание Глазьева. При этом представитель Кремля подчеркнул, что не знаком с контекстом, в котором это высказывание было допущено.

«Поэтому не имею возможности как-то его комментировать (…) Все-таки блог — это, наверное, что-то личное. Я, к сожалению, не знаком с блогерской составляющей деятельности советника Глазьева», — заявил Песков журналистам.

По его словам, ситуация, при которой новые украинские власти могут заселить Донбасс евреями, в Кремле не рассматривается. Он еще раз повторил, что это личная точка зрения Глазьева.

Ранее Песков рассказал о планах Путина на грядущие праздничные и выходные дни.