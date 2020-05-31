Украине напомнили о ее «исконных» территориях

Бывший премьер Украины Николай Азаров и российский сенатор Алексей Пушков напомнили украинским националистам об исконных территориях их страны.

В своем аккаунте в Twitter Азаров отметил, что в 1922 году в состав Советского Союза Украина вошла, не имея в составе Одессы, Харькова, Донецка, Херсона, Луганска, Крыма и даже Львова.

«Все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно! А новоиспеченные так называемые патриоты только и научились, что земли эти разбазаривать, да еще и ценой десятков тысяч человеческих жизней», — написал Азаров.

Его поддержал Пушков. Сенатор добавил, что в нынешних границах Украина никогда не существовала.

«Была большая ошибка большевиков и КПСС передать ей все эти территории. Надо было оставить ей «исконные земли» — несколько областей к востоку от Киева без выхода к морю», — подчеркнул он.

В декабре мэр Херсона Владимир Николаенко заявил, что земли Причерноморья являются «культурно украинскими», а исконно русскими можно считать только «болота под Москвой».