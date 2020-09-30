Оппозиция сообщила о подаче петиции на Лукашенко в суд в Гааге

Белорусская оппозиция сообщила о подаче петиции в Международный уголовный суд в Гааге с требованием возбудить дело в отношении президента республики Александра Лукашенко. Об этом говорится в Telegram-канале движения «Страна для жизни» 30 сентября.

Утверждается, что петиция является ответом на «захват власти в Беларуси Александром Лукашенко путем фальсификации выборов 9 августа 2020-го, жестокого подавления мирных протестов, в том числе с применением оружия, и массовых репрессий против беларусов». Документ подписали более 37 тыс. человек из 102 стран мира.

«Мы призываем Международный уголовный суд и прокурора Фату Бенсуда возбудить уголовное дело в отношении бывшего президента Беларуси Александра Лукашенко за преступления против человечества», — сказано в сообщении.

К посту прикреплено видео, как утверждается, от 25 сентября. Документы в Гаагу были направлены из Канады.

О намерении привлечь Лукашенко к ответственности через Гаагу ранее в сентябре заявлял экс-претендент на пост белорусского лидера Валерий Цепкало. Он утверждал, что ведет сбор свидетельств пострадавших в результате протестов, а подготовкой необходимых документов занимается «группа зарубежных юристов».

31 августа Литва, Латвия и Эстония ввели санкции против Лукашенко и еще 29 официальных лиц страны, запретив им въезд на свою территорию. Позднее Таллин и Рига расширили санкционные списки.

29 сентября ограничительные меры против президента Белоруссии и ряда высокопоставленных лиц страны ввели Великобритания и Канада. В тот же день стало известно, что Евросоюз запустил механизм расширения персональных санкций по республике.

В белорусском МИДе обещали симметричный ответ на санкции со стороны прибалтийских стран. Сам же Лукашенко считает, что эти государства, вводя ограничения, выполняли указания «более матерых стран».

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИК, с 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С того момента в стране продолжаются акции протеста несогласных, Тихановская и большинство ее соратников покинули республику.

23 сентября в минском Дворце независимости прошла инаугурация Лукашенко. Однако власти Германии, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии отказались признавать его президентом Белоруссии.