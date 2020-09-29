ЕС начал расширение персональных санкций по Белоруссии

Евросоюзу удалось запустить механизм расширения персональных санкций по Белоруссии. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу во вторник, 29 сентября.

Санкционные списки готовы, но нет консенсуса по дате их активации, сообщил дипломат в интервью газете «Коммерсант». Он подчеркнул, что призывает европейских коллег действовать быстро.

Ранее 29 сентября Великобритания и Канада ввели санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко и ряда других высокопоставленных лиц страны. Всем фигурантам санкционного списка запрещается въезд в страны, их активы в британской юрисдикции будут заморожены.

Ранее 29 сентября пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что страна симметрично ответит на расширение санкций со стороны стран Прибалтики.

25 сентября Эстония и Латвия расширили санкционные списки по Белоруссии. Латвия добавила в списки 101 имя, Эстония — 98 имен.

31 августа Литва, Латвия и Эстония ввели санкции против Лукашенко и еще 29 официальных лиц страны. Им нельзя въезжать на территорию этих стран. Белорусский лидер считает, что, принимая такое решение, государства Прибалтики выполняли указания «более матерых стран».

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. С того момента в стране продолжаются акции протеста несогласных. По данным ЦИК, с 80,1% голосов в шестой раз победил Лукашенко.