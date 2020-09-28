Греция пообещала Армении содействие в деэскалации карабахского конфликта

Афины заявили о своей готовности оказать помощь в снятии напряженности в конфликте в Нагорном Карабахе и осудили гибель людей, такое заявление сделал МИД Греции после состоявшегося в понедельник, 28 сентября, телефонного разговора министра иностранных дел страны Никоса Дендиаса с главой внешнеполитического ведомства Армении Зограбом Мнацаканяном. Об этом сообщается в Twitter греческого МИДа.

«Во время телефонного разговора с Мнацаканяном были подтверждены прочные узы дружбы между Грецией и Арменией. Дендиас осудил гибель людей и выразил готовность Греции помочь в усилиях по немедленной деэскалации в Нагорном Карабахе», — говорится в сообщении.

Ранее в заявлении, распространенном греческим внешнеполитическим ведомством, говорилось, что страна с особой тревогой следит за эскалацией напряженности в регионе Нагорного Карабаха и призывает «все стороны проявить сдержанность, немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров в рамках Минской группы [ОБСЕ]». В министерстве отметили, что мирное урегулирование споров в соответствии с международным правом — «единственный путь к региональной безопасности и стабильности».

27 сентября американский лидер Дональд Трамп заявил, что США внимательно следят за развитием ситуации в Нагорном Карабахе и посмотрят, могут ли остановить эскалацию конфликта, а официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус сообщила, что Соединенные Штаты решительно осуждают эскалацию в Нагорном Карабахе и призывают Ереван и Баку немедленно остановить насилие.

В тот же день официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш крайне обеспокоен возобновлением боевых действий в Нагорном Карабахе, он призывает Армению и Азербайджан немедленно прекратить бои и сесть за стол переговоров.

Ранее сообщалось, что Армения обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием обязать Азербайджан прекратить бомбардировки гражданских объектов в Нагорном Карабахе.

В воскресенье в ходе телефонного разговора президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым турецкий лидер выразил соболезнования президенту и народу Азербайджана в связи с гибелью людей и подчеркнул, что «Турция с Азербайджаном».

27 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что вооруженные силы Азербайджана инициировали нападение на Нагорный Карабах. В ответ азербайджанское минобороны заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе.

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Аналогичные меры приняло и правительство Армении. Азербайджан же объявил о введении с 28 сентября военного положения на всей территории страны и комендантского часа в ряде городов и районов.