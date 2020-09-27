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Генсек ООН призвал Ереван и Баку немедленно прекратить бои

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш крайне обеспокоен возобновлением боевых действий в Нагорном Карабахе, он призывает Армению и Азербайджан немедленно прекратить бои и сесть за стол переговоров. Об этом говорится в комментарии официального представителя генсека организации Стефана Дюжаррика.

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По его словам, Антониу Гутерриш осуждает применение сторонами конфликта силы и сожалеет о гибели людей, передает «РИА Новости».

«Генеральный секретарь настоятельно призывает стороны немедленно прекратить боевые действия, снизить напряженность и без промедления вернуться к конструктивным переговорам», — подчеркнул Дюжаррик.

27 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что вооруженные силы Азербайджана инициировали нападение на Нагорный Карабах. В ответ азербайджанское минобороны заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Ереван же сообщил о трех подбитых танках, двух сбитых вертолетах и трех беспилотниках противника.

Позднее в Баку заявили о пяти погибших при артобстреле Арменией и 19 раненых гражданских на линии соприкосновения. По информации руководителей непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР), погибли двое гражданских, еще более 30 мирных жителей ранены. Армения сообщила о гибели 16 военнослужащих армии обороны Карабаха.

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Аналогичные меры приняло и правительство Армении. Азербайджан же объявил о введении с 28 сентября военного положения на всей территории страны и комендантского часа в ряде городов и районов.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями: Россией, США и Францией.

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