Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Москва и Подмосковье ввели новые меры для людей 65+ из-за коронавируса
Политика
Мишустин утвердил нацпрограмму развития Дальнего Востока до 2035 года
Общество
Семья Ефремова намерена подать заявление на адвоката Пашаева
Спорт
Макгрегор обвинил президента UFC Уайта во лжи
Мир
В мексиканском баре застрелили 11 человек

Трамп отреагировал на ситуацию в Нагорном Карабахе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский лидер Дональд Трамп в воскресенье, 27 сентября, на брифинге в Белом доме заявил, что США внимательно следят за развитием ситуации в Нагорном Карабахе и оценивают могут ли остановить эскалацию конфликта.

Эти горы в огне: как будут мирить Ереван и Баку
Резкое обострение конфликта в Нагорном Карабахе уже привело к десяткам жертв среди военных и мирного населения

«Мы пристально следим за этим. У нас хорошие отношения в том регионе. Посмотрим, сможем ли мы это остановить», — сказал он.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус заявила, что Соединенные Штаты решительно осуждают эскалацию в Нагорном Карабахе и призывают Ереван и Баку немедленно остановить насилие.

В тот же день официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш крайне обеспокоен возобновлением боевых действий в Нагорном Карабахе, он призывает Армению и Азербайджан немедленно прекратить бои и сесть за стол переговоров.

27 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что вооруженные силы Азербайджана инициировали нападение на Нагорный Карабах. В ответ азербайджанское минобороны заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе.

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Аналогичные меры приняло и правительство Армении. Азербайджан же объявил о введении с 28 сентября военного положения на всей территории страны и комендантского часа в ряде городов и районов.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями: Россией, США и Францией.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020