Трамп отреагировал на ситуацию в Нагорном Карабахе

Американский лидер Дональд Трамп в воскресенье, 27 сентября, на брифинге в Белом доме заявил, что США внимательно следят за развитием ситуации в Нагорном Карабахе и оценивают могут ли остановить эскалацию конфликта.

«Мы пристально следим за этим. У нас хорошие отношения в том регионе. Посмотрим, сможем ли мы это остановить», — сказал он.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус заявила, что Соединенные Штаты решительно осуждают эскалацию в Нагорном Карабахе и призывают Ереван и Баку немедленно остановить насилие.

В тот же день официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш крайне обеспокоен возобновлением боевых действий в Нагорном Карабахе, он призывает Армению и Азербайджан немедленно прекратить бои и сесть за стол переговоров.

27 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что вооруженные силы Азербайджана инициировали нападение на Нагорный Карабах. В ответ азербайджанское минобороны заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе.

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Аналогичные меры приняло и правительство Армении. Азербайджан же объявил о введении с 28 сентября военного положения на всей территории страны и комендантского часа в ряде городов и районов.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями: Россией, США и Францией.