Генпрокуратура проверит «Дом.РФ» по признакам коррупции

Счетная палата (СП) направила в Генпрокуратуру обращение по факту наличия признаков коррупции в госкомпании «Дом.РФ», начата проверка. Об этом в четверг, 16 июля, сообщил РБК со ссылкой на представителя СП.

По его словам, признаки коррупции имели место «при предоставлении в 2018–2019 годах АО «Дом.РФ» бюджетных инвестиций в размере 11,8 млрд рублей на достройку объектов группы компаний «СУ-155».

В отношении каких лиц ведется проверка, не уточняется.

При этом в «Дом.РФ» изданию заявили, что проверка не ведется. По словам представителя госкомпании, Генпрокуратура запросила позицию по выводам Счетной палаты, в ответ на что были предоставлены «исчерпывающие материалы для анализа ситуации».

В материале РБК уточняется, что аудиторы СП нашли признаки коррупции при анализе результативности обеспечения прав дольщиков, который проводился с ноября 2019 года по апрель 2020-го.

Известно, что «СУ-155» обанкротилась в 2016 году, не достроив 145 жилых домов в 14 регионах России. В этих новостройках квартиры купили 30 тыс. человек. Их достройкой занался банк «Российский капитал», позднее вошедший в структуру «Дом.РФ» и названный — банк «Дом.РФ».

В отчете Счетной палаты указано, что к концу 2018 года на достройку домов не хватало 11,4 млрд рублей. «Дом.РФ» получила 7,8 млрд из федерального бюджета и заключила соглашение с Минстроем и Росимуществом о завершении 38 новостроек. При этом отмечается, что на тот момент 13 из 38 домов были уже введены в эксплуатацию.

В 2019-м году на достройку выделили еще 4 млрд рублей. Однако они могли пойти на «финансирование иных расходов дочерних компаний «Дом.РФ». При этом в новом договоре с Минстроем и Росимуществом были перечислены уже 40 домов для завершения застройки, хотя 37 из них уже были построены.

В пресс-службе «Дом.РФ» заявили, что все действия проходили по плану, утвержденному правительством. В госкомпании пояснили, что включение в договор достройки тех домов, которые уже были введены в эксплуатацию, объяснялось тем, что по ним не были завершены расчеты с контрагентами, выполнявшими работы по завершению строительства.

Ранее, в 2019 году, Счетная палата уже обращала внимание на финансирование достройки домов «СУ-155». Тогда аудиторы пришли к выводу, что банк «Дом.РФ» (бывший «Российский капитал») не выстроил эффективной системы контроля стоимости достройки объектов группы компаний «СУ-155» и способствовал созданию непрозрачной системы формирования доходов от строительства.