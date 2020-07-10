Частный вектор: популярность многоэтажек снизилась из-за пандемии

Каждый шестой россиянин после длительной самоизоляции разочаровался в многоэтажках — квартиры в них теперь кажутся гражданам менее предпочтительным видом жилья. При этом люди оценили частные дома — из-за карантина они стали более желанными для 39%. Об этом говорится в опросе, проведенном ДОМ.РФ и ВЦИОМ. С исследованием ознакомились «Известия». В госкомпании считают необходимым активно развивать сегмент загородных поселков и делать такое жилье более доступным. Но это возможно только после прихода на рынок крупных застройщиков, а также банков, готовых предложить ипотеку по приемлемым ставкам населению и проектное финансирование девелоперам.

На вольные луга

Для 39% россиян жизнь в частном доме стала более привлекательна после того, как они пережили длительную самоизоляцию . Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса ДОМ.РФ и ВЦИОМ, с которыми ознакомились «Известия». В исследовании, которое проводилось в июне, участвовали 1,6 тыс. человек из 150 населенных пунктов, расположенных в 42 субъектах РФ.

17% респондентов заявили, что квартиры в многоэтажках после карантина кажутся им уже менее предпочтительным видом жилья.

Как заявил «Известиям» генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко, это причина развивать сегмент индивидуального жилищного строительства (ИЖС), создавая комфортные условия для девелоперов. В том числе речь идет о регулировании вопросов, связанных с инженерной и социальной инфраструктурой.

— Сейчас мы думаем о необходимых инструментах, которые помогли бы развиваться в этом направлении, — рассказал он.

Частный вектор Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Ежегодно в России строится более 30 млн кв. м частных домов (всего в стране, по данным Минстроя, в прошлом году ввели более 80 млн кв. м жилья). Но доля индивидуальных жилых строений, которые централизованно возводят именно девелоперы, довольна мала, отметил Виталий Мутко. Она составляет всего около 10% от всего объема строящегося ИЖС в стране , оценил директор федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Одна из основных проблем в развитии сегмента частных домов — отсутствие типовых проектов и подходов к их строительству. Это приводит к тому, что банкам и страховым компаниям достаточно сложно провести объективную оценку предмета залога, сказал Ильдар Хусаинов. В итоге средние ипотечные ставки на такие дома выше, чем на жилье в многоэтажках.

По данным члена комитета по строительству «Деловой России», владельца ГК «Удача» Владимира Прохорова, стандартные банковские ставки на кредит под покупку загородного дома варьируются от 8 до 15%. В то же время займ на квартиру в новостройке сегодня можно взять и под 6,5% благодаря госсубсидированию. Стимулирование ИЖС происходит только в рамках программы «сельская ипотека», напомнил он. Но она пока не очень развита.

Как сообщили в ВТБ, ипотека в банке выдается только на вторичные частные дома по ставке от 8,5% с первоначальным взносом в 30% от стоимости объекта. Его размер на ИЖС обычно выше, чем на новостройки, поскольку кредитные организации оценивают индивидуальные дома как менее ликвидные, отметила директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова. В целом спрос на частное жилье пока несравним со спросом на квартиры, отметила руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина.

Мешают развитию сегмента также несовершенство нормативно-правовой базы и механизмов вовлечения свободных земель в ИЖС, недостаточное финансирование строительства инженерной инфраструктуры, подчеркнул Владимир Прохоров.

К чему стремимся

Согласно паспорту нацпроекта «Жилье и городская среда», в 2024 году общий ввод жилья должен составить 120 млн кв. м, из них 40 млн кв. м придется на малоэтажное строительство, напомнил Владимир Прохоров.

— Индивидуальное домостроение нужно развивать комплексно, оно должно быть интересно инвесторам. Это окажет влияние на объемы строительства жилья в стране, о которых говорится в нацпроекте, — считает Виталий Мутко.

Частный вектор Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Покупатели начинают менять концепцию инвестиций в свое будущее в пользу частного дома вместо квартиры. В этой ситуации ИЖС в организованных поселках от застройщиков может быть золотой серединой для тех, кто хочет сэкономить на строительстве и получить готовую инфраструктуру, высказала мнение генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова.

Но пока строительство организованных загородных поселков девелоперов не привлекает. Отсутствие рабочих мест, торговых объектов, досуга, образовательных и медицинских учреждений в сельской местности, а также развитой сети автомобильных и железных дорог серьезно ограничивают возможности развития загородного рынка жилья , сказал управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.

Изменение предпочтений россиян — это временный эффект, который напрямую связан с пережитым режимом самоизоляции. Большинство населения всё-таки предпочитает проживать в крупных городах — там, где можно заработать больше денег, получить лучшее образование, считает директор по инвестициям ГК «Гранель» Андрей Носов.

— Во время пандемии спрос на покупку загородной недвижимости действительно подскочил. Однако сейчас нет ясного понимания, будет ли его повышение носить устойчивый характер. Если бы девелоперы были уверены, что активность покупателей сохранится, они бы переориентировались на загородный рынок, — добавила Анна Раджабова.

Стимулировать спрос на загородное жилье может государство. Например, через налоговые льготы на имущество для покупателей, субсидированную ипотеку на дома. Также важным шагом может стать субсидирование затрат на развитие инфраструктуры: строительство дорог, социальных объектов. И тогда в этот сегмент придут девелоперы, подчеркнул президент ГК «Основа» Александр Ручьёв.

На момент публикации в Минстрое на запрос «Известий» не ответили.