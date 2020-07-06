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Домом вышли: в России создадут банк жилья для решения соцпроблем

Около 2,5 млн граждан годами ожидают положенные им льготные квартиры
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Домом вышли: в России создадут банк жилья для решения соцпроблем
2020-07-06 17:49:51">
2020-07-06 17:49:51
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В России появится банк недвижимости для создания социального и арендного жилья. Он будет формироваться из переданных в собственность Фонда защиты прав дольщиков долгостроев, по которым обманутым гражданам выплачиваются денежные компенсации вместо квартир. 7 июля Госдума рассмотрит в третьем чтении соответствующие поправки в закон об участии в долевом строительстве, рассказали «Известиям» в нижней палате. Для достройки домов можно пригласить успешных девелоперов, предложив им взамен свободные квартиры в этих объектах или новые земельные участки. Однако в масштабах всей страны решить социальные проблемы без масштабного вливания бюджетных средств вряд ли получится, считают эксперты.

Варианты на выбор

В рамках постепенного перехода строительной отрасли на модель проектного финансирования, то есть эскроу-счета, в России еще в 2017 году был создан Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства. Нормативную базу для принятия решений о восстановлении прав дольщиков окончательно сформировали осенью 2019-го.

С тех пор проблемы обманутых соинвесторов решаются двумя способами: либо строительство дома завершается с помощью привлеченного девелопера, либо гражданам выплачивают денежную компенсацию. Первый или второй способ выбирается для всего дома в целом. Пока решения были приняты по 19 тыс. дольщиков. Как писали «Известия», всего на начало 2020 года в стране насчитывалось 200 тыс. обманутых соинвесторов.

Девелоперы, привлекающие средства граждан, перечисляют в фонд по 1,2% от стоимости каждого договора участия в долевом строительстве. При этом компенсация выплачивается как из средств фонда, так и частично из региональных бюджетов — в каждом субъекте соотношение может различаться, сказал «Известиям» председатель комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. В результате после выплаты компенсаций, то есть, по сути, покупки долгостроя у дольщиков, вопрос о том, кому принадлежит объект, остается открытым.

дольщки
дольщики жилье
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Поэтому мы вносим поправки в закон об участии в долевом строительстве, который решает ряд спорных технических вопросов реформы. Теперь недостроенные дома будут передаваться в одни руки — Фонду защиты прав дольщиков, — сказал парламентарий.

В итоге появится своеобразный банк недвижимости, которую можно будет использовать для решения социальных проблем в стране, например создания недостающего социального или арендного жилья, подчеркнул Николай Николаев.

Выкупая у дольщиков недостроенные квартиры, государство инвестирует средства в эти объекты. Сегодня огромное количество людей нуждается в улучшении жилищных условий, государство несет перед ними обязательства. Поэтому подобный банк недвижимости может стать хорошим подспорьем для регионов, отметил один из соавторов законопроекта — депутат ГД Александр Якубовский.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Фонда защиты прав дольщиков, объекты незавершенного строительства и земельные участки, которые будут переходить организации в собственность, должны будут реализовываться на торгах.

Чтобы привлечь покупателей, девелоперам будут гарантировать финансирование по государственным программам социальной помощи. Вырученные на торгах средства в той же пропорции, в которой выплачивались компенсации дольщикам, будут делиться между фондом и регионом, уточнил Николай Николаев.

Проблем немало

Для каких именно соцпрограмм использовать перешедшие Фонду защиты дольщиков долгострои — будет решаться в зависимости от ситуации в регионах, сказал Николай Николаев.

Список льготных категорий граждан, претендующих на улучшение жилищных условий, насчитывает более десяти пунктов — начиная с жильцов аварийных домов, выезжающих из районов Крайнего Севера, зоны строительства БАМа, сейсмоопасных территорий, и заканчивая разными группами военнослужащих и молодыми семьями, отметил эксперт площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. Именно для помощи этим гражданам можно было бы использовать банк долгостроев.

Хотелось бы, чтобы реализация идеи была направлена на решение жилищного вопроса 2,5 млн очередников, которые ждут своего жилья в среднем по России более 20 лет. Имеются в виду, в частности, дети-сироты, ветераны боевых действий и другие категории граждан, — сказал первый зампред комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.

долщики
обман дольщики строительство
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Кроме того, сейчас в России не хватает социального жилья, отметила глава комитета Галина Хованская. Речь идет о квартирах для малоимущих граждан — люди стоят в очередях годами. Также стране требуется так называемое некоммерческое арендное жилье для семей с низкими доходами.

— Такие семьи не являются малоимущими, но и не имеют возможности снимать квартиру по рыночным ценам и тем более купить собственное жилье, — объяснила парламентарий.

Проживание в социальном жилье в Москве обходится примерно в 800–900 рублей в месяц, сказал Павел Склянчук. В некоммерческих арендных домах цена должна составить примерно 10 тыс. рублей в зависимости от региона, добавил он.

Создание подобного института позволит увеличить фонд социального жилья и количество жилых объектов, пригодных для сдачи в аренду. Скорее всего, для завершения строительства проблемных домов будут приглашать успешных девелоперов в обмен на объемы свободных квартир в достраиваемых объектах или новые земельные участки, пригодные для жилищного строительства. Однако в масштабах всей страны решить проблему без масштабного вливания бюджетных средств вряд ли получится, высказал мнение управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.

В Минстрое на момент публикации не ответили на запрос «Известий».

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