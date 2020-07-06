Домом вышли: в России создадут банк жилья для решения соцпроблем

В России появится банк недвижимости для создания социального и арендного жилья. Он будет формироваться из переданных в собственность Фонда защиты прав дольщиков долгостроев, по которым обманутым гражданам выплачиваются денежные компенсации вместо квартир. 7 июля Госдума рассмотрит в третьем чтении соответствующие поправки в закон об участии в долевом строительстве, рассказали «Известиям» в нижней палате. Для достройки домов можно пригласить успешных девелоперов, предложив им взамен свободные квартиры в этих объектах или новые земельные участки. Однако в масштабах всей страны решить социальные проблемы без масштабного вливания бюджетных средств вряд ли получится , считают эксперты.

Варианты на выбор

В рамках постепенного перехода строительной отрасли на модель проектного финансирования, то есть эскроу-счета, в России еще в 2017 году был создан Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства. Нормативную базу для принятия решений о восстановлении прав дольщиков окончательно сформировали осенью 2019-го.

С тех пор проблемы обманутых соинвесторов решаются двумя способами: либо строительство дома завершается с помощью привлеченного девелопера, либо гражданам выплачивают денежную компенсацию. Первый или второй способ выбирается для всего дома в целом. Пока решения были приняты по 19 тыс. дольщиков. Как писали «Известия», всего на начало 2020 года в стране насчитывалось 200 тыс. обманутых соинвесторов.

Девелоперы, привлекающие средства граждан, перечисляют в фонд по 1,2% от стоимости каждого договора участия в долевом строительстве. При этом компенсация выплачивается как из средств фонда, так и частично из региональных бюджетов — в каждом субъекте соотношение может различаться, сказал «Известиям» председатель комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. В результате после выплаты компенсаций, то есть, по сути, покупки долгостроя у дольщиков, вопрос о том, кому принадлежит объект, остается открытым.

дольщки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Поэтому мы вносим поправки в закон об участии в долевом строительстве, который решает ряд спорных технических вопросов реформы. Теперь недостроенные дома будут передаваться в одни руки — Фонду защиты прав дольщиков , — сказал парламентарий.

В итоге появится своеобразный банк недвижимости, которую можно будет использовать для решения социальных проблем в стране, например создания недостающего социального или арендного жилья , подчеркнул Николай Николаев.

Выкупая у дольщиков недостроенные квартиры, государство инвестирует средства в эти объекты. Сегодня огромное количество людей нуждается в улучшении жилищных условий, государство несет перед ними обязательства. Поэтому подобный банк недвижимости может стать хорошим подспорьем для регионов, отметил один из соавторов законопроекта — депутат ГД Александр Якубовский.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Фонда защиты прав дольщиков, объекты незавершенного строительства и земельные участки, которые будут переходить организации в собственность, должны будут реализовываться на торгах.

Чтобы привлечь покупателей, девелоперам будут гарантировать финансирование по государственным программам социальной помощи. Вырученные на торгах средства в той же пропорции, в которой выплачивались компенсации дольщикам, будут делиться между фондом и регионом, уточнил Николай Николаев.

Проблем немало

Для каких именно соцпрограмм использовать перешедшие Фонду защиты дольщиков долгострои — будет решаться в зависимости от ситуации в регионах, сказал Николай Николаев.

Список льготных категорий граждан, претендующих на улучшение жилищных условий, насчитывает более десяти пунктов — начиная с жильцов аварийных домов, выезжающих из районов Крайнего Севера, зоны строительства БАМа, сейсмоопасных территорий, и заканчивая разными группами военнослужащих и молодыми семьями, отметил эксперт площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. Именно для помощи этим гражданам можно было бы использовать банк долгостроев.

— Хотелось бы, чтобы реализация идеи была направлена на решение жилищного вопроса 2,5 млн очередников, которые ждут своего жилья в среднем по России более 20 лет. Имеются в виду, в частности, дети-сироты, ветераны боевых действий и другие категории граждан , — сказал первый зампред комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.

долщики Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Кроме того, сейчас в России не хватает социального жилья, отметила глава комитета Галина Хованская. Речь идет о квартирах для малоимущих граждан — люди стоят в очередях годами. Также стране требуется так называемое некоммерческое арендное жилье для семей с низкими доходами.

— Такие семьи не являются малоимущими, но и не имеют возможности снимать квартиру по рыночным ценам и тем более купить собственное жилье, — объяснила парламентарий.

Проживание в социальном жилье в Москве обходится примерно в 800–900 рублей в месяц, сказал Павел Склянчук. В некоммерческих арендных домах цена должна составить примерно 10 тыс. рублей в зависимости от региона , добавил он.

Создание подобного института позволит увеличить фонд социального жилья и количество жилых объектов, пригодных для сдачи в аренду. Скорее всего, для завершения строительства проблемных домов будут приглашать успешных девелоперов в обмен на объемы свободных квартир в достраиваемых объектах или новые земельные участки, пригодные для жилищного строительства. Однако в масштабах всей страны решить проблему без масштабного вливания бюджетных средств вряд ли получится, высказал мнение управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.

В Минстрое на момент публикации не ответили на запрос «Известий».