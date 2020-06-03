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Нефтепродукты после аварии в Норильске не попали в Карское море

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Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ
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После разлива топлива на территории ТЭЦ-3 в Норильске нефтепродукты не попали в Карское море, заявили в пресс-службе городской мэрии в среду, 3 июня.

«Нефтепродукты не попали в Карское море. Бонами все ограждено на реках. Питьевая вода также не заражена», — сообщили «РИА Новости».

Разлив топлива произошел 29 мая в Норильске из-за внезапного проседания опор и разгерметизации резервуара хранения. Всего разлилось порядка 20 тыс. т топлива, которое попало в две реки — Амбарную и Дальдыкан. К 31 мая специалисты собрали более 100 т нефтепродуктов.

По словам главы МЧС Евгения Зиничева, что информация о происшествии поступила в ведомство спустя два дня — 31 мая. До этого времени предприятие пыталось локализовать последствия разлива своими силами.

Расследованием причин и и последствий разлива будет заниматься центральный аппарат Следственного комитета России. Начальник цеха ТЭЦ-3, где произошел разлив топлива, задержан в рамках расследования дела об утечке нефтепродуктов.

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