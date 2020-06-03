Начальника цеха ТЭЦ-3 в Норильске задержали после разлива топлива

Начальник цеха ТЭЦ-3 в Норильске, где произошел разлив топлива, задержан в рамках расследования дела об утечке нефтепродуктов. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ 3 июня.

«В рамках расследования в качестве подозреваемого задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, по факту происшествия по материалам прокурорских проверок возбуждено третье уголовное дело — о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ). Ранее было возбуждены дела о порче земли (ч. 1 ст. 254 УК РФ) и загрязнении вод (ст. 250 УК РФ).

Гендиректору АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК), которое эксплуатирует ТЭЦ-3, объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона при эксплуатации особо опасных производственных объектов. Территориальному управлению Росприроднадзора поручено провести внеплановую проверку на предприятии.

Ситуация находится под особым контролем Генпрокуратуры в соответствии с поручением президента России Владимира Путина.

Ранее в этот день глава государства провел оперативное совещание по ситуации. Он призвал к ответу представителей «НТЭК» и осудил несвоевременное информирование о происшествии — власти были поставлены в известность о ЧП только через два дня. По словам главы МЧС Евгения Зиничева, сотрудники ТЭЦ-3 пытались самостоятельно ликвидировать разлив.

Губернатор Красноярского края Александр Усс признался, что узнал о разливе из соцсетей. Отчет Усса возмутил Путина: «Что значит доклад закончен, что делать-то?» — спросил он у главы региона.

Президент сообщил, что намерен поручить правоохранителям разобраться с нарушениями при информировании, и согласился ввести режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в зоне разлива топлива в Норильске.

29 мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске из-за внезапного проседания опор произошла разгерметизация резервуара хранения дизельного топлива, в результате чего топливо вылилось на технологическую дорогу. На место разлива въехал автомобиль, произошло возгорание.

Всего разлилось порядка 20 тыс. т топлива, которое попало в две реки — Амбарную и Дальдыкан. К 31 мая было собрано более 100 т нефтепродуктов. В Росрыболовстве полагают, что на восстановление экологического баланса водной системы уйдут десятки лет.