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Трамп назвал самое безопасное место на Земле

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Фото: REUTERS/Tom Brenner
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Президент США Дональд Трамп после многочисленных обвинений в его адрес о приказе разогнать «мирных демонстрантов» в Вашингтоне сделал во вторник, 2 июня, запись в Twitter, что в понедельник город был «самым безопасным местом на Земле».

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Представители Демократической партии в сенате после разгона демонстрантов в Вашингтоне хотели принять резолюцию, осуждающую действия главы государства, но республиканцы заблокировали документ.

По данным полиции города, на которые ссылается «РИА Новости», в результате беспорядков в понедельник вечером была сожжена одна полицейская машина, пострадали двое стражей порядка, задержаны около 300 человек.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп похвалил правоохранителей и себя самого за подавление протестов в Вашингтоне и Миннеаполисе в ночь на 2 июня.

Трамп в понедельник в сопровождении охраны и журналистов вышел в Лафайет-сквер после выступления в Розовом саду Белого дома с речью о борьбе с беспорядками в стране. Именно в Лафайет-сквер протестующие собираются каждый день с 29 мая. Примерно за час до того как Трамп вышел в сквер, полиция начала зачистку парка, вытеснив оттуда протестующих при помощи светошумовых гранат и слезоточивого газа.

Массовые акции против полицейского произвола вспыхнули в десятках американских городов из-за смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе (штат Миннесота). Один из офицеров уже арестован по обвинению в непредумышленном убийстве.

Глава Белого дома Дональд Трамп призвал губернаторов к жестким действиям в своих штатах и пригрозил ввести армию в те регионы, где местные власти откажутся задействовать Национальную гвардию. Охватившие страну беспорядки президент США назвал актами внутреннего терроризма и преступлением перед человечеством.

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