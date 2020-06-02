Прямой эфир
Сюжет:

В Белом доме опровергли разгон протестов в Вашингтоне из-за Трампа

0
Фото: REUTERS/Andy Sullivan
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир опроверг сообщения о том, что протестующих на Лафайет-сквер в Вашингтоне пришлось разогнать из-за того, что туда направлялся президент США Дональд Трамп.

Митинги в США разгорелись после гибели при задержании афроамериканца. Накануне после обращения к гражданам по поводу беспорядков Трамп решил прогуляться до Епископальной церкви Святого Иоанна, которая находится на Лафайет-сквер. Там же каждый вечер собираются демонстранты.

Черная путаница: почему полиция США не справляется с протестами
Америка столкнулась с крупнейшим за последнее время кризисом, подогреваемым пандемией

Утверждалось, что перед приходом Трампа протестующих разогнали с помощью слезоточивого газа. Сам американский лидер возле церкви приподнял Библию и заявил, что «США — самая великая страна в мире», и пообещал обеспечить безопасность государства.

В своем микроблоге в Twitter Дир призвал обратить внимание на сообщения журналиста радиостанции WTOP Нила Огенстайна. Тот со ссылкой на полицию опроверг применение газа — якобы использовались только дымовые шашки. Кроме того, правоохранители якобы не знали о скором приезде Трампа — толпу разогнали после агрессии в сторону офицера полиции и попыток митингующих забраться на крышу одного из зданий.

При этом журналист отметил, что о дымовых шашках сообщила парковая полиция, в то время как другие подразделения полиции могли использовать именно слезоточивый газ.

Массовые акции протеста в США начались с Миннеаполиса, где в конце мая афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жесткого задержания полицейскими. Известно, что полицейским поступил звонок от сотрудника местного магазина с жалобой, что крупный чернокожий мужчина расплатился якобы фальшивыми купюрами, находится в состоянии сильного алкогольного опьянения и собирается сесть за руль. Правоохранители нашли предполагаемого нарушителя — им оказался 46-летний Флойд, — повалили его на землю, один из них наступил Флойду коленом на шею и не обращал внимания на его крики о том, что он не может дышать. Через некоторое время задержанный потерял сознание, а чуть позже скончался в больнице.

После инцидента полицейских уволили, один из них арестован по обвинению в непредумышленном убийстве. Несмотря на это, во многих городах США вспыхнули протесты, которые сопровождаются погромами и столкновениями с полицией. В Миннеаполисе и ряде других городов введены режим ЧС и комендантский час.

Ранее Трамп раскритиковал губернаторов штатов за слабую реакцию на протестные акции и потребовал отвечать на погромы силой. Он поручил направить дополнительные силы для подавления митингов и назвал беспорядки актами внутреннего терроризма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В МИД РФ назвали недружественным шагом нападение полиции США на продюсера Sputnik
В США зафиксировали снижение уровня насилия в ходе протестов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020