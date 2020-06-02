В Белом доме опровергли разгон протестов в Вашингтоне из-за Трампа

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир опроверг сообщения о том, что протестующих на Лафайет-сквер в Вашингтоне пришлось разогнать из-за того, что туда направлялся президент США Дональд Трамп.

Митинги в США разгорелись после гибели при задержании афроамериканца. Накануне после обращения к гражданам по поводу беспорядков Трамп решил прогуляться до Епископальной церкви Святого Иоанна, которая находится на Лафайет-сквер. Там же каждый вечер собираются демонстранты.

Утверждалось, что перед приходом Трампа протестующих разогнали с помощью слезоточивого газа. Сам американский лидер возле церкви приподнял Библию и заявил, что «США — самая великая страна в мире», и пообещал обеспечить безопасность государства.

В своем микроблоге в Twitter Дир призвал обратить внимание на сообщения журналиста радиостанции WTOP Нила Огенстайна. Тот со ссылкой на полицию опроверг применение газа — якобы использовались только дымовые шашки. Кроме того, правоохранители якобы не знали о скором приезде Трампа — толпу разогнали после агрессии в сторону офицера полиции и попыток митингующих забраться на крышу одного из зданий.

При этом журналист отметил, что о дымовых шашках сообщила парковая полиция, в то время как другие подразделения полиции могли использовать именно слезоточивый газ.

Массовые акции протеста в США начались с Миннеаполиса, где в конце мая афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жесткого задержания полицейскими. Известно, что полицейским поступил звонок от сотрудника местного магазина с жалобой, что крупный чернокожий мужчина расплатился якобы фальшивыми купюрами, находится в состоянии сильного алкогольного опьянения и собирается сесть за руль. Правоохранители нашли предполагаемого нарушителя — им оказался 46-летний Флойд, — повалили его на землю, один из них наступил Флойду коленом на шею и не обращал внимания на его крики о том, что он не может дышать. Через некоторое время задержанный потерял сознание, а чуть позже скончался в больнице.

После инцидента полицейских уволили, один из них арестован по обвинению в непредумышленном убийстве. Несмотря на это, во многих городах США вспыхнули протесты, которые сопровождаются погромами и столкновениями с полицией. В Миннеаполисе и ряде других городов введены режим ЧС и комендантский час.

Ранее Трамп раскритиковал губернаторов штатов за слабую реакцию на протестные акции и потребовал отвечать на погромы силой. Он поручил направить дополнительные силы для подавления митингов и назвал беспорядки актами внутреннего терроризма.