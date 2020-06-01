Президент России Владимир Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 1 июля.

«Уважаемые коллеги, исходя из сегодняшней дискуссии, исходя из сказанного вами и предложенного вами, проведем общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года», — сказал Путин в ходе рабочего совещания.

Провести голосование 1 июля предложила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Она заверила, что это оптимальный день.

В свою очередь, президент согласился, что 1 июля — подходящая дата для того, чтобы провести голосование.

Кроме того, во время этого совещания президент отверг идею проведения голосования и парада Победы в один день — 24 июня. Он подчеркнул, что нельзя смешивать два этих события, так как поправки в Конституцию — это отдельная и крупная веха в жизни страны.

В целом, по мнению российского лидера, идеи некоторых поправок в Конституцию России уже имплементированы в жизнь.

Президент предложил внести изменения в Конституцию в ходе послания Федеральному собранию 15 января. Законопроект о поправках приняла Госдума 23 января. После документ поддержали региональные парламенты и Совет Федерации, а Конституционный суд признал законность представленных изменений.

Первоначально голосование было запланировано на 22 апреля, но в ходе обращения к россиянам 25 марта президент перенес это событие из-за эпидемии коронавирусной инфекции.