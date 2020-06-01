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Клишас назвал дату открытия участков для голосования по Конституции

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию начнется 25 июня. Об этом в понедельник, 1 июня, заявил глава комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас.

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«Голосование 1 июля. Участки для голосования откроются за неделю до этой даты», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин в ходе онлайн-совещания с рабочей группой объявил, что голосование пройдет 1 июля. С такой инициативой выступила глава ЦИК Элла Памфилова. В связи с проведением голосования 1 июля объявлено выходным днем.

Российский лидер также отметил, что некоторые поправки в Конституцию России уже имплементированы в жизнь в силу их востребованности.

Глава государства выступил против того, чтобы проводить голосование в один день с парадом Победы. Он объяснил это тем, что не нужно смешивать эти два события, так как поправки в Конституцию — это отдельная и крупная веха в жизни страны.

Внести изменения в Конституцию Путин предложил в послании Федеральному собранию 15 января. Он представил целый блок социальных поправок: гарантия МРОТа не ниже прожиточного минимума, индексация пенсий и соцвыплат и финансовая поддержка семей с детьми.

Первоначально голосование было запланировано на 22 апреля, но в ходе обращения к россиянам 25 марта президент перенес эту дату из-за эпидемии коронавируса на более поздний срок.

Вместе с тем в Кремле отметили, что новые сроки по голосованию о поправках в Конституцию будут определены по мере развития эпидемиологической ситуации.

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