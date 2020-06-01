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Путин начал встречу рабочей группы по поправкам в Конституцию

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин проводит встречу рабочей группы по поправкам в Конституцию России.

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Во встрече принимают участие сопредседатели рабочей группы Талия Хабриева, Павел Крашенинников и Андрей Клишас, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. Открывая встречу, Путин сказал, что хочет выслушать мнение членов рабочей группы о том, как проходит работа по внесению поправок в Конституцию.

«Исходим из того, что по мере улучшения ситуации с пандемией мы, конечно, возвращаемся к нормальной жизни, в том числе должны подумать о дальнейшей работе над поправками в Конституцию», — сказал он.

Внести изменения в Конституцию предложил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января. Он представил целый блок социальных поправок: гарантия МРОТа не ниже прожиточного минимума, индексация пенсий и соцвыплат и финансовая поддержка семей с детьми.

Первоначально голосование было запланировано на 22 апреля, но в ходе обращения к россиянам 25 марта президент перенес эту дату из-за эпидемии коронавируса на более поздний срок.

Вместе с тем в Кремле отметили, что новые сроки по голосованию о поправках в Конституцию будут определены по мере развития эпидемиологической ситуации.

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