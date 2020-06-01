В понедельник, 1 июня, пользователи сообщили о сбоях в работе интернет-сервисов Сбербанка. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Более 70% пользователей испытывали трудности с переводом денег, 22% — не могли войти в систему. У 5% наблюдались сбои в работе всех сервисов. Чаще всего сбои отмечали пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Екатеринбурга, Самары, Новосибирска и Краснодара. Основное количество жалоб (591) было зафиксировано в 10:15 (мск).

Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка, сбои связаны с техническими причинами. При этом операции клиентов в торгово-сервисных точках и банкоматах проходят в штатном режиме. Спустя час неполадки удалось устранить.

Ранее, 30 мая, пользователи пожаловались на сбои в работе социальной сети Twitter. Чаще всего пользователи жаловались на сбои в работе приложения социальной сети для операционной системы Android (41%). При этом 38% жалоб связано со сбоями в работе веб-версии сайта, а 20% пользователей смартфонов iPhone и планшетов iPad испытывали трудности с приложением Twitter для операционной системы iOS.