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Пользователи Instagram в мире сообщили о проблемах в работе соцсети

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Фото: Depositphotos
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Сбой в работе социальной сети Instagram зафиксирован в среду, 29 апреля, в ряде стран, в том числе в России. Это следует из данных сервиса Downdetector.

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На неполадки жаловались жители США, Великобритании и Малайзии. В России о сбое сообщили жители Воронежа.

Согласно статистике сайта, 39% пользователей испытывали проблемы с загрузкой новостной ленты, у 36% возникают трудности с размещением постов, а 23% жалуются на невозможность опубликовать историю.

На данный момент проблема устранена.

В начале апреля пользователи также сообщали о проблемах в работе Instagram. Кроме того, поступали жалобы на технические сбои в работе Facebook и Whatsapp. Тогда наибольшее количество сбоев было зафиксировано в США (штаты Нью-Йорк и Калифорния), в Мексике и в странах Южной Америки (Аргентина, Бразилия и Колумбия).

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