Cбой произошел в работе Instagram

Пользователи в ряде стран в четверг, 2 апреля, столкнулись со сбоями в работе социальной сети Instagram. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Перебои были зарегистрированы около 21:07 мск. Наибольшее количество жалоб поступило от интернет-пользователей ресурса в США, Нидерландах, Германии, Испании, Великобритании, Франции и других странах. С проблемами, в частности, столкнулись жители столичного региона России.

По данным статистики, около 52% людей сообщили о проблемах с загрузкой новостной ленты, у 38% возникают трудности с публикацией историй, а 9% пользователей отметили невозможность размещения персонального контента в своих аккаунтах.

Ранее 2 апреля были зарегистрированы массовые неполадки в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Проблемы с загрузкой и входом в аккаунты в социальных сетях и мессенджерах начались после полуночи по московскому времени.