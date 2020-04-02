В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

Сбой в работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp был зарегистрирован по всему миру. Об этом в четверг, 2 апреля, сообщает сервис Downdetector.

Согласно статистике ресурса, около 86% пользователей Facebook испытывают проблемы с сайтом, 13% жалуются на проблемы с входом. В Instagram же наблюдался сбой в загрузке страницы профилей у 73% опрошенных, 17% отметили проблему с входом, 9% — с веб-сайтом. Пользователи WhatsApp также жаловались на трудности с подключением к серверу (92%), с работой веб-сайта (4%) и авторизацией (2%).

По данным портала, наибольшее количество сбоев наблюдается на территории США (штаты Нью-Йорк и Калифорния), в Мексике и в странах Южной Америки (Аргентина, Бразилия и Колумбия). Пользователи стран европейского региона (в особенности Великобритания, Нидерланды и Германия) тоже сообщают о неполадках в работе сервисов. В России сбой коснулся пользователей в Москве и Санкт-Петербурге.

20 марта российские пользователи YouTube пожаловались на массовые неполадки в работе видеосервиса. Ранее в этот же день агентство Reuters сообщило об ограничении качества изображений роликов из-за перехода многих сотрудников видеохостингов и стриминговых компаний (Netflix, YouTube и Amazon) на удаленную работу на фоне пандемии коронавируса.