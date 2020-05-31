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Экипаж МКС установил контакт с астронавтами из Crew Dragon

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Фото: NASA
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Экипаж МКС открыл люк и установил контакт с экипажем пристыковавшегося корабля Crew Dragon. Прямую трансляцию ведет NASA.

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Экипаж корабля перешел на борт космической станции.

«Астронавты Даг Херли и Боб Бенкен официально присоединились к экипажу МКС», — говорится в Twitter NASA. Это назвали историческим событием.

Стыковка корабля с МКС прошла в 17:17 мск 31 мая. Люк открылся после выравнивания давления.

Crew Dragon стартовал с мыса Канаверал вечером 30 мая. Это произошло со второй попытки. Первый запуск за два дня до того не состоялся из-за метеоусловий.

Это первый с 2011 года запуск американского корабля к МКС и первый запуск пилотируемого корабля для SpaceX. В последние девять лет космонавтов и астронавтов доставляли только российские «Союзы».

Президент США Дональд Трамп, наблюдавший за пуском, назвал его «триумфальным возвращением к звездам» и началом новой эры американских амбиций.

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