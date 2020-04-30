В Турции заявили о приостановке реализации сделки с Россией по С-400

Реализация сделки по приобретению Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 приостановлена из-за коронавируса. Об этом в четверг, 30 апреля, заявил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.

«Была задержка по (реализации сделки по. ― Ред.) С-400 из-за коронавируса, однако (этот процесс. ― Ред.) будет продолжен, как и планировалось», ― цитирует его агентство Reuters.

10 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США заняли менее жесткую позицию по отношению к тому, что Турция закупает у России С-400, отметив, что Вашингтон просит дать обещание не вводить в эксплуатацию российские ЗРК.

20 января сообщалось, что вместе с комплексом С-400 «Триумф» Россия поставила Турции более 120 зенитных ракет. В декабре 2019 года турецкий лидер заявил о нежелании отказываться от С-400, как того требуют власти США.

Москва и Анкара заключили контракт на поставку ЗРК С-400 «Триумф» в 2017 году. США сразу выступили против соглашения. Вашингтон пригрозил Турции санкциями и исключил ее из программы по истребителям пятого поколения F-35. Американский президент Дональд Трамп впоследствии неоднократно грозил турецким властям «огромными проблемами» после покупки С-400.

С-400 «Триумф» — зенитный ракетный комплекс, способный уничтожать современные цели воздушного нападения, в том числе баллистические ракеты. Дальность обнаружения — до 600 км, радиус зоны прикрытия — 400 км.