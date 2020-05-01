Краденое солнце: испортят ли квартирные воры майские праздники

Майские праздники традиционно дают поле деятельности для квартирных воров. Но в этом году карты преступникам спутал карантин, из-за которого многие граждане не смогут уехать на дачи. Чего ждать от домушников этой весной и как уберечься от хищения, «Известиям» рассказали эксперты в сфере безопасности.

Будет сложно, но они постараются

Увеличение числа квартирных краж во время майских праздников прослеживается уже давно, но этот год станет неприятным сюрпризом для домушников, уверен руководитель одного из столичных частных охранных предприятий, в прошлом офицер полиции.

«Карантин внес коррективы — не думаю, что в текущем сезоне у преступников будут шансы без проблем залезть в чужую квартиру. Большинство людей сегодня в крупных городах не имеют возможности покинуть свое жилище надолго. Даже если кто-то выедет, соседи останутся дома — это помешает кражам. К тому же сейчас на улицах много патрулей, а людей заметно меньше — каждый прохожий бросается в глаза, совершить незаметно правонарушение довольно сложно» , — рассказывает собеседник «Известий».

Постановку квартир на сигнализацию он считает довольно эффективным инструментом защиты имущества.

Кража_1 Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

«В случае срабатывания сигнализации на место выезжает группа быстрого реагирования, ищет следы возможного проникновения в помещение. Обязательно связываются с хозяином, предлагают ему приехать на перезакрытие объекта» , — описывает специалист в области безопасности алгоритм действия охранников.

Еще одним действенным способом защиты квартир, расположенных на первом, втором и последних этажах зданий, собеседник назвал решетки или рольставни на окнах.

«Решетки на окнах сильно спасают, потому что проникнуть тихо в этом случае преступнику вряд ли удастся», — говорит собеседник «Известий». По его словам, лучший, но в тоже время более дорогой вариант — рольставни. Это средство безопасно при пожаре в отличие от решеток, мешающих эвакуации. Впрочем, эксперт уточняет, что решетки с замками могут стать компромиссным вариантом.

Дополнительный или усложненный замок также усложнит жизнь преступнику, особенно низкоквалифицированному.

Место и время встречи изменить нельзя

Несмотря на общий благоприятный криминологический прогноз на предстоящую неделю, попыток проникновения в жилища, краж, грабежей и разбоев не избежать, считает руководитель пермской охранной компании «Цербер», руководитель Консорциума предприятий безопасности «Федеральный центр охраны» Андрей Козеев.

«Оргпреступность не дремлет. Например, в Пермском крае за первые недели карантина начались многочисленные нападения на объекты охраны с целью хищения (до трех случаев за сутки). Сотрудники полиции, которой мы всячески старались помочь, задержали две группы разбойников. Все они арестованы. И в Перми воцарились тишина и покой, как в советское время. Беспокоят разве что бытовые преступления », — приводит пример Козеев, в прошлом офицер силовых структур, специализировавшийся на охране особо важных объектов.

Кража_2 Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

По его словам, представители преступного мира (те, кто никогда не зарабатывал честно и не собирается этого делать в будущем) могут какое-то время существовать на тех запасах, которые имеют. Но рано или поздно они захотят их пополнить.

«Эти «отсроченные» преступления могут быть совершены как раз во время майских праздников. Тем более что часть горожан всё равно уедут заниматься землей, на грядки. А квартиры останутся без присмотра. Считается, что до 60–80% своей годовой «выручки» криминалитет делает во время новогодних каникул, остальное — в течение года. И майские праздники традиционно для воров — время пополнять кошельки» , — говорит специалист по безопасности.

Гастролеры и мигранты

О том, что сегодня из себя представляет квартирный вор, «Известиям» рассказал сотрудник одного из подразделений уголовного розыска по раскрытию краж.

«Серьезных воров интересуют в первую очередь квартиры в элитных многоэтажках. За жилищем наблюдают некоторое время, изучают привычки хозяев. Оставляют маячки — едва заметные полиэтиленовые жгутики, пластиковые стаканчики в дверном проеме (чтобы не вызвало подозрения). Но в последние годы таких высококвалифицированных домушников в крупных городах немного. Благодаря системам видеонаблюдения в крупных городах серийные кражи сегодня эффективно раскрываются. Куда более массовый характер носят кражи из квартир на первом-втором этажах. Они совершаются гастролерами, это, как правило, ранее судимые молодые люди из регионов. Часто это адепты воровской культуры. Они несут украденные вещи своим старшим, и те решают, что с этим добром делать» , — рассказывает сыщик. По его словам, чаще всего берут портативную технику, иногда ювелирные изделия и, разумеется, наличные.

«В Москве популярным местом сбыта такой продукции был электронный рынок у Савеловского вокзала. Думаю, и во время карантина некоторые его обитатели продолжают крутить темные делишки со скупкой краденого», — говорит оперативник.

Сыщик считает, что проходимцы будут использовать в качестве прикрытия версию о том, что они курьеры по доставке той или иной продукции.

«Чаще всего такие бригады приезжают на дело на общественном транспорте или такси. Любопытно, что они нередко используют добродушных прохожих, чтобы вызвать себе такси. Дескать, вызови по-братски с расчетом наличными. Некоторые идут навстречу, не понимая, что помогают ворам» , — говорит сыщик. По его словам, улов от таких краж редко превышает 20–30 тыс. рублей.

«Думаю, именно эта категория квартирных воров доставит хлопот во время майских праздников и карантина в целом. В общем же сейчас идет значительный спад количества квартирных краж, если говорить, например, о Москве, у коллег в Санкт-Петербурге такая же ситуация», — добавил офицер.

Он считает, что опасность также может исходить от мигрантов, оставшихся без работы.

«Они вполне справляются с работой по нижним этажам. Мы имели дело с группами, у которых были свои наводчики из числа земляков, работающих в сфере ЖКХ» , — сказал полицейский.

Тревога нарастает

Любопытное исследование страха перед квартирной кражей провели аналитики фирмы «Delta Системы безопасности». Опрос среди клиентов компании в шести федеральных округах показал, что значительное большинство респондентов ожидает роста преступности в связи с социально-экономической ситуацией в стране и в мире (об этом заявили 81% опрошенных).

« 79% респондентов регулярно задумываются о том, что их жилище могут ограбить, для 5% опрошенных это стало настоящей фобией, и только 16% не беспокоятся по этому вопросу. Примечательно, что женщины, по данным исследования, чаще боятся оставаться дома одни — 21% опрошенных против 5% в мужской аудитории.

Внутренние данные фирмы говорят о том, что на май и август приходится ежегодно до 20% всех выездов групп быстрого реагирования на объекты охраны. «Согласно полученным в результате нашего опроса данным, 62% респондентов сталкивались с квартирными кражами, а 9% и вовсе находились дома в момент ограбления» , — рассказывает Андрей Цыбаков, руководитель компании.

Опыт профессионала

Советами о том, как уберечься от незваных гостей, поделился начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных (ООДУУПиПДН) УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по Москве Александр Каплунов.

Кража_5 Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников