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Новак отверг пересмотр цен на газ для Белоруссии в 2020 году

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Фото: ТАСС/Вадим Рымаков
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Пересмотр стоимости поставок газа в Белоруссию на 2020 года не предполагается. Об этом в среду, 29 апреля, заявил министр энергетики России Александр Новак.

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«Мы исходим из того, что в начале года достигнуты договоренности по цене на газ для белорусских потребителей до конца 2020 года», — рассказал Новак в интервью «Интерфакс».

Он отметил, что текущая цена зафиксирована в соответствующем протоколе между правительством Белоруссии и «Газпромом». В контрактах, по словам министра, нет ничего о пересмотре стоимости.

«Наши компании взаимодействуют в соответствии с подписанными документами — цена $127 за тысячу кубометров», — резюмировал Новак.

Несколько недель назад во время рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Россию снизить цены на газ в условиях пандемии коронавируса и изменившейся экономической конъюнктуры.

Вместе с тем в начале апреля посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев допустил возможность пересмотра цен на российский газ для Минска из-за падения нефтяных цен, однако подписанное соглашение на 2020 год, по словам дипломата, должно исполняться.

В начале февраля Москва и Минск договорились, что Белоруссия продолжит закупать газ по прошлогоднему тарифу в $127 за 1 тыс. куб. м. В том же месяце президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при существующих условиях на мировом рынке энергоносителей российский газ для Минска должен стоить не более $90 за 1 тыс. куб. м.

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