Лавров прокомментировал возможность снижения цены на газ для Армении и Белоруссии

Даже в условиях нынешнего падения цен на энергоносители обязательства по действующим контрактам сохраняются, в том числе для Армении и Белоруссии. Об этом 21 апреля заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Я считаю, что союзники, конечно же, должны получать экономические преимущества. Но когда цена ушла туда, где она сейчас находится, есть какие-то контрактные обязательства», — сказал он в ходе круглого стола в онлайн-режиме в Фонде Горчакова.

Он напомнил, что на момент заключения данных соглашений прописанная в них цена была ниже рыночной. При этом все воспринимали это как данность, а не как политику. Лавров рассказал, что Москва получала обращения от Еревана и Минска с просьбой пересмотреть цены на газ.

«Я убежден, что в ходе рассмотрения обращений, а они были в последнее время и от белорусских друзей, и от армянских друзей, наши союзнические отношения, конечно же, принимаются во внимание. Но неправильно, наверное, вспоминать об этом, только когда ситуация становится диаметрально противоположной той, которая была еще три-четыре года назад», — отметил он.

Накануне Лукашенко во время рабочей видеоконференции членов Высшего Евразийского экономического совета (ВЕАЭС) заявил, что цена на газ должна быть более адаптивной при нынешнем резком изменении в экономике. Он считает, что механизм расчетов должен стать возможным для потребителей.

Именно белорусский лидер предложил созвать саммит лидеров ЕАЭС для обсуждения на высшем уровне экономических вызовов и «неотложных вопросов».

В понедельник Лукашенко призвал Россию снизить цену на природный газ для республики в условии пандемии коронавируса. На прошлой неделе министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич также заявил о запросе Минска у Москвы снижения цены на газ в этом году.

В феврале было решено, что Белоруссия продолжит закупать газ у России по прошлогоднему тарифу в $127 за 1 тыс. куб. м. Однако Лукашенко заявил, что при существующих условиях на мировом рынке энергоносителей российский газ для Минска должен стоить не более $90 за 1 тыс. куб. м. Он добавил, что цены по газу привязываются к ценам на нефть, поэтому при падении цены на нефть снизилась стоимость и природного газа.